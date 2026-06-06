Ulyanov: Qərbin Buşəhr AES-lə bağlı susqunluğu nüvə obyektlərinə hücumları adiləşdirir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın Vyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mixail Ulyanov Qərb dövlətlərinin nüvə obyektlərinə edilən hücumlarla bağlı susqunluqları barədə etiraz edib.
O bildirib: “Qərbin Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına və İranın Buşəhr Atom Elektrik Stansiyasına qarşı hücumlarla bağlı susqunluğu bu cür hərəkətlərin adi hal kimi qəbul edilməsinə gətirib çıxarır.”
Ulyanovun sözlərinə görə, Braka Atom Elektrik Stansiyasının elektrik generatoruna son hücum yeni hadisə olmayıb, əksinə nüvə obyektlərinə hücumların getdikcə adiləşdiyi təhlükəli tendensiyanın tərkib hissəsidir.
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