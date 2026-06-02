İsrail daxildən parçalanır: Knesset buraxılma qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqlədi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrail Knesseti dünən gecə (bazar ertəsi) müxalifət səsverməsi olmadan bu parlamentin buraxılma qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqlədi.
Bu qanun layihəsinin son təsdiqindən sonra sentyabr və oktyabr ayları arasında erkən seçkilər keçiriləcək.
Təxminən iki həftə əvvəl ilkin mərhələdə təsdiqlənən Knessetin buraxılması qanun layihəsi indi birinci oxunuşda təsdiqləndikdən sonra əlavə araşdırma üçün Knesset Daxili İşlər Komitəsinə qaytarılacaq.
Məlumata görə, komitədə baxıldıqdan sonra Knessetin buraxılması məsələsini yekunlaşdırmaq üçün bu qanun layihəsi ikinci və üçüncü oxunuşlarda da təsdiqlənməlidir. Həmçinin, yeni seçkilərin keçirilmə tarixi bu mərhələlərdə müəyyən ediləcək.
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