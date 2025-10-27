İranın qadın reqbi komandası Asiya Çempionatında ikinci yeri tutdu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran idman tarixində ilk dəfə olaraq İranın qadınlardan ibarət reqbi milli komandası Omanda keçirilən Asiya Çempionatında ikinci yeri tutmağı bacardı.
2025-ci il Asiya Reqbi Çempionatı Omanın Məsqət şəhərində keçirildi və İranın qadınlardan ibarət milli komandası Özbəkistana 17-7 hesabı ilə məğlub oldu və Asiya Çempionatında ikinci yeri tutdu.
İranın qadınlardan ibarət reqbi komandası əvvəlki dörd oyununda Livan, İordaniya, Cənubi Koreya və Özbəkistanı məğlub etmişdi və finalda yenidən özbəklərlə yarışaraq uduzdu.
İki il əvvəl də İranın qadınlardan ibarət reqbi komandası ilk dəfə Asiya Çempionatında bürünc medal qazanmağı bacardı və onların tarix yazma prosesi davam etdi.
