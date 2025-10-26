Atəşkəs pozuldu – Qolani sələfi terror ünsürləri druzilər yaşayan Suveyda şəhərinin mərkəzini hədəf aldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Suriya yerli mənbələrinin məlumatına görə, bu gün ölkənin cənubunda yerləşən Suveyda şəhərinin mərkəzi Suriyaya silahlı basqınlarla hakim kəsilmiş Colani sələfi rerrorçu rejiminin Müdafiə Nazirliyinə bağlı terrorçu qrupların hücumuna məruz qalıb.
Suveyda mənbələri bildiriblər ki, Ətil kəndi istiqamətində yerləşən “Milli Qvardiya”-(sələfi terrorçuları) qüvvələri bölgədəki üsyançıların fəaliyyətinə qarşı əməliyyat aparır.
Bu gün səhər saatlarında onlarla sakin Suveyda şəhərindəki “Kəramə meydanı”nda aksiya keçirərək, iyul ayında baş vermiş qanlı toqquşmalardan sonra itkin düşən və girov götürülən şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsini tələb ediblər.
