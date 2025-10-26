Beyhəqi – Fars nəsrinin böyük ustadı və İran tarixini əks etdirən qiymətli əsərin müəllifi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Beyhəqi daha və çox məşhur kitabı ilə tanınır; bu kitab həm onun adını, həm də tarixi vətəni ilə bağlıdır. Fars nəsrinin böyük ustadı, İranın şərəfli torpağının böyük yazıçısı və tarixçisi Əbülfəzl Beyhəqi üçün hər il aban ayının 1-i (23 oktyabr) Fars nəsrinin milli günü kimi qeyd olunur.
O, Fars nəsrinin atası hesab olunur və bir çox böyük şəxsiyyətlər kimi, həm tarix, həm də ədəbiyyat sahəsində Fars mədəniyyətini zənginləşdirən Beyhəqi, Böyük Xorasan diyarından çıxmış və Fars dilinin incisi sayılır.
Beyhəqi, dövrünün ən tanınmış və təsirli İran tarixçilərindən biri olub. O, Qəznəvi sülaləsinin saray məmuru olub, Qəznəvi hökmdarlarının dövründə baş verən hadisələri qeyd etməklə İran tarixinin yazılmasına böyük töhfə verib. “Beyhəqi Tarixi” yalnız onun əsəri olmaqla deyil, həm də onu İran ədəbiyyat tarixində unudulmaz qələm sahiblərindən birinə çevirib.
Beyhəqi, Məsud Qəznəvi hakimiyyəti zamanı Divane Risalətin katibi olub, Əbu Suheyl Zuzəninin rəhbərliyi altında çalışıb və 440 H.q. ilində Əzəlül-dövlə Əbdülrəşid Qəznəvi sultanlığı dövründə Divane Risalətin sədri təyin edilib.
Nəhayət, təqaüd və qoca yaş dövrünə yaxınlaşan Beyhəqi təcrübələrini gələcək nəsillər üçün böyük bir əsərdə toplamağa qərar verib. 448–451 H.q. illəri arasında yazdığı bu kitab sonradan “Beyhəqi Tarixi” adını alıb.
Beyhəqi Tarixi əsəri yalnız Qəznəvi dövrünün əsas və ilkin mənbəyi olmaqla kifayətlənmir, həm də Səlcuq, Samani, Səffari dövlətləri və Abbasi xəlifələrinin dövrlərinə dair qiymətli məlumatlar təqdim edir.
