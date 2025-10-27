İranın qeyri-neft ixracı 26 milyard dollara çatıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının Ticarət Məsləhətçiləri Departamentinin rəhbəri ölkənin bu ilin birinci yarısında 26 milyard dollarlıq qeyri-neft ixracı qeydə aldığını açıqladı.
Çərşənbə axşamı günü İranın müxtəlif ölkələrdəki seçilmiş müşavirlərinin Zəncan əyalətində iqtisadi fəallarla görüşündə Məhəmməd Rəcəbnejad Qeyri-Neft İxracatı üzrə Ali Şuranın dirçəlişinə və bu il ölkədə klirinq komitəsinin yaradılmasına diqqət çəkərək əlavə etdi: İcra məmurları və iqtisadi fəallar ixrac məsələlərini və çətinliklərini Birinci Vitse-Prezidentlə görüşlərdə nəzərdən keçirilmək və təsdiqlənmək üçün Vilayət Sənaye, Mədən və Ticarət Baş İdarəsi vasitəsilə bu şuranın katibliyinə göndərə bilərlər.
O, İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının üç əsas strategiyasını "ixracın asanlaşdırılması", "sərbəst ticarətin inkişafı" və "ixrac yönümlü təşviq" adlandıraraq əlavə etdi: "Qeyri-neft ixracının inkişafı ölkənin iqtisadi artımının əsas amilidir və ixracatçılar İranı qlobal bazarlarla birləşdirən halqadır."
