İsrail BƏƏ-də təhlükəsizlik şirkəti quracaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrail kabineti, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Controp Precision Technologies Ltd şirkətinin filialının yaradılmasına razılıq verdiyini açıqladı.
Bu addım, İbrahim Sazişləri kimi tanınan sülh müqavilələrinin imzalanmasından sonra iki tərəf arasında təhlükəsizlik və texnologiya əməkdaşlığı sahəsində ilk rəsmi plan kimi elan edildi.
İsrail kabinetinin qərarına əsasən, Controp (UAE) Limited adlı yeni şirkət Əbu-Dabi Qlobal Bazarında (ADGM) yerləşəcək və tamamilə İsrailin ana şirkətinə məxsus olacaq.
Sizin rəyiniz