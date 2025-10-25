Kontr-admiral Səyyari: Silahlı Qüvvələr istənilən təhlükə ilə üzləşməyə hazırdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikası Ordusunun koordinator müavini bildirib:
“Silahlı qüvvələr ölkənin ən yaxşı gənclərindən seçilir və quruda, havada və dənizdə istənilən təhlükə ilə üzləşməyə hazırdır.”
Dünən axşam (cümə) İİR Ordu Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən Oxçuluq Federasiyasında keçirilən və dördüncü Dünya Ordu Oxçuluq Çempionatının (SIZM 2025) açılış mərasimi çərçivəsində kontr-admiral Həbibullah Səyyari jurnalistlərə silahlı qüvvələrin hazırlıq səviyyəsi və silahlı qüvvələrin imkanlarının artırılmasında idmanın rolu barədə danışaraq vurğuladı:
“İdman insan sağlamlığı üçün çox vacib məsələdir və xəstə cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Silahlı qüvvələrdə idman ölkənin gələcəyini təmin edən gənclərin sağlamlığında mühüm göstəricidir.”
Sizin rəyiniz