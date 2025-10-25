İŞİD-in Suriyaya Qayıdış Təhdidi / Rakka və Həsəkədə Dağınıq Terror Hücumları

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 2025-ci ildə Suriyada SDF kürdlərinin təsiri altında olan ərazilərdə qondarma İŞİD adlı terror ünsürləri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlarda və hücumlarda əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə edildi.
Bu terror aktları xüsusilə Raqqa və Hasakədə özünü göstərməkdədir. Qondarma İŞİD adlı terror qruplaşmasının bu ərazilərdəki hücumları tez-tez baş verir və bu da qrupun hələ də hərəkət edə və özünü yenidən qurmaq və qəfil hücumlar həyata keçirmək üçün hər hansı bir təhlükəsizlik zəifliyindən istifadə edə biləcəyini göstərir.
7 ildən çoxdur ki, qondarma İŞİD adlı terror qruplaşması, bu ərazilər üzərində quru nəzarətinə malik olmasa da, hələ də sabitliyi təhdid edən sporadik hücumlar həyata keçirməyə imkan verən hərbi və təhlükəsizlik imkanlarına malikdir.
Qondarma İŞİD adlı terror qruplaşmasının hücum üsulları müxtəlif olub bubi bombaları və partlayışlar, pusqu və terror əməliyyatlarını əhatə edir. Bu, Qondarma İŞİD adlı terror qruplaşmasını tamamilə məğlub edilmədiyini və Suriya təhlükəsizlik səhnəsində aktiv və təsirli qalmağa çalışdığını bir daha təsdiqləyir.
Suriya İnsan Haqları Rəsədxanasının məlumatına görə, Qondarma İŞİD adlı terror qruplaşmaları 2025-ci ilin əvvəlindən bəri Rakka və Həsəkə bölgələrində 31 əməliyyat həyata keçirib.
Sizin rəyiniz