Foto Reportaj: Nigeriyadakı Seyyidə Xədicə (Səlamullahi əleyha) Məktəbinin şagirdləri üçün namazın əsasları üzrə maarifləndirici kurs
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nigeriyanın Süleyca şəhərindəki Seyyidə Xədicə (Səlamullahi əleyha) Məktəbinin şagirdləri üçün namazın əsasları üzrə maarifləndirici kurs keçirilib. Kurs Şeyx Yasir Əl-Vələi tərəfindən təqdim edilib. Bu layihə Şeyx İbrahim Zəkzəkinin rəhbərlik etdiyi Nigeriya İslam Hərəkatı tərəfindən maliyyələşdirilib.
25 oktyabr 2025 - 17:00
