  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Afrika

Foto Reportaj: Nigeriyadakı Seyyidə Xədicə (Səlamullahi əleyha) Məktəbinin şagirdləri üçün namazın əsasları üzrə maarifləndirici kurs

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nigeriyanın Süleyca şəhərindəki Seyyidə Xədicə (Səlamullahi əleyha) Məktəbinin şagirdləri üçün namazın əsasları üzrə maarifləndirici kurs keçirilib. Kurs Şeyx Yasir Əl-Vələi tərəfindən təqdim edilib. Bu layihə Şeyx İbrahim Zəkzəkinin rəhbərlik etdiyi Nigeriya İslam Hərəkatı tərəfindən maliyyələşdirilib.

25 oktyabr 2025 - 17:00
Xəbər kodu: 1742613
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha