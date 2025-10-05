  1. Ana səhifə
Lapid faşist İsr@il rejimin iki nazirinə xəbərdarlıq edib

5 oktyabr 2025 - 13:38
İsr@il rejimində Benyamin Netanyahoya qarşı müxalif hərəkatın rəhbəri rejimin qatı nazirlərinə məhbus mübadiləsi sazişinin yolunu əngəlləməklə bağlı xəbərdarlıq edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məa xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, İsr@il faşist rejimindəki müxalifət hərəkatının rəhbəri Yair Lapid rejimin iki sərt naziri, daxili təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Quer və maliyyə naziri Bezalel Smotriçin HƏMAS ilə razılaşmanı pozmasına icazə verməyəcəyini vurğulayıb.

O əlavə edib: "Biz bu iki nazirin məhbus mübadiləsi sazişinə qarşı təhdidlərini eşidirik. Biz onlara heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, müqaviləni pozsunlar".

Lapid vurğulayıb ki, parlament üzvlərinin və işğalçı faşist İsr@il rejim sakinlərinin əksəriyyəti Trampın planını bəyənir.

Xatırladaq ki, Ben-Guer və Smotrich əvvəllər HƏMAS ilə razılıq əldə olunacağı təqdirdə İsr@il rejimində hakim koalisiyadan çıxacaqları ilə hədələmişdilər.

