Lapid faşist İsr@il rejimin iki nazirinə xəbərdarlıq edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məa xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, İsr@il faşist rejimindəki müxalifət hərəkatının rəhbəri Yair Lapid rejimin iki sərt naziri, daxili təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Quer və maliyyə naziri Bezalel Smotriçin HƏMAS ilə razılaşmanı pozmasına icazə verməyəcəyini vurğulayıb.
O əlavə edib: "Biz bu iki nazirin məhbus mübadiləsi sazişinə qarşı təhdidlərini eşidirik. Biz onlara heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, müqaviləni pozsunlar".
Lapid vurğulayıb ki, parlament üzvlərinin və işğalçı faşist İsr@il rejim sakinlərinin əksəriyyəti Trampın planını bəyənir.
Xatırladaq ki, Ben-Guer və Smotrich əvvəllər HƏMAS ilə razılıq əldə olunacağı təqdirdə İsr@il rejimində hakim koalisiyadan çıxacaqları ilə hədələmişdilər.
