Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnik xəbər agentliyinin məlumatına görə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ötən gecə ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Rusiyanın müxtəlif bölgələri, o cümlədən Belqorod, Voronej, Nijni Novqorod, Bryansk, Kursk, Tula, Tambov və Mordoviya səmalarında onlarla Ukrayna pilotsuz uçan aparatını ələ keçirərək məhv etdiyini bildirib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi həmçinin Donetskin Kuzminovka şəhərinin də azad edildiyini açıqlayıb.
Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Rusiya qüvvələri daha 1300 Ukrayna əsgərini öldürüb və 145 Ukrayna pilotsuz təyyarəsinin ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında ötən gecə Ukrayna hərbi sənaye mərkəzlərinin raket və pilotsuz təyyarələrlə hədəf alındığı qeyd edilib. Ukraynanın hərbi sənaye mərkəzlərində istifadə olunan enerji obyektlərinin və pilotsuz təyyarə anbarının da hədəfə alındığı açıqlanıb.
