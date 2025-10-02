Para-atletika üzrə dünya çempionatı; Salehi Qadınlar arasında ilk qızıl medal qazandı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tehran - İRNA - Ölkəmizin F54 dərəcəli nizə atma yarışında para-atletika atma milli komandasının üzvü Hindistanda keçirilən dünya çempionatında çempionluq titulunu qazanıb.
Ötən gün (çərşənbə günü) paraatletika üzrə dünya çempionatının beşinci günündə F54 dərəcəli nizə atma yarışında ölkəmizin Para Atletika Milli Komandasının üzvü İlham Salehi meydançaya çıxaraq, müvafiq olaraq 16,82 metr, 16,51 metr və 16,13 metr atıb və dördüncü və altıncı cəhdləri sayılmayıb. Nəhayət, beşinci cəhddə o, 17.06 nəticə əldə edərək dünya çempionu titulunu və yarışın qızıl medalını qazana bildi.
Bu yarışda Meksika təmsilçiləri ikinci və üçüncü olublar.
Ötəngünkü yarışı davam etdirən Zeynəb Muradi nizə atma yarışında, gözdən əlillər və görmə qüsurlular komandasının üzvü Həcər Səfərzadə isə saat 16:30-dan etibarən 400 metr məsafəyə qaçış yarışının final mərhələsində rəqibləri ilə qarşılaşıb.
Sizin rəyiniz