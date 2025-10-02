Fotoreportaj | Həzrət Məsumənin (ə) hərəmində müqavimət oxunun öncüllərinin şəhadətinin birinci ildönümü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün, Müqəddəs Qum şəhərində, Müqavimət Oxunun öncülləri, İslam dünyasının yüksək rütbəli Şiə alimləri və fəxri şəxsləri Seyyid Həsən Nəsrullah və Seyyid Haşim Səfiəddinin şəhadətinin birinci ildönümü keçirildi. Həzrət Xanım Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs hərəminin İmam Xomeyni (Rizvanullahi əleyh) Şəbistanında keçirilən mərasimdə müctəhidlər, Elmi Hövzə xadimləri, beynəlxalq qurumların nümayəndələri, şəhid ailələri və Qum valiliyinin müxtəlif təbəqələri iştirak ediblər.
2 oktyabr 2025 - 14:32
Foto: Həmid Abidi
