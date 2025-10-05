  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Avropa

Litva uçuşları dayandırıb, Polşa isə Rusiya hücumlarından sonra həyəcan təbili çalıb

5 oktyabr 2025 - 12:15
Xəbər kodu: 1735118
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Litva uçuşları dayandırıb, Polşa isə Rusiya hücumlarından sonra həyəcan təbili çalıb

Rusiyanın Ukraynaya yeni hücumlarından sonra Litva paytaxtının hava limanında hava hərəkətini müvəqqəti dayandırıb, Polşa isə döyüş təyyarələri yerləşdirməklə hava təhlükəsizliyini artırıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mehr xəbər agentliyi Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, Litva hakimiyyəti ölkənin hava məkanında bir neçə şübhəli şar aşkar edildikdən sonra Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanında uçuşların dayandırıldığını açıqlayıb.

Bu arada Polşa Silahlı Qüvvələri də ölkənin hava təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün bir neçə qırıcı təyyarənin göndərildiyini açıqlayıb.

Bu hərəkət Rusiyanın NATO-nun proksi qüvvəsi olan Ukraynaya yeni raket hücumlarından sonra atılıb.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha