Litva uçuşları dayandırıb, Polşa isə Rusiya hücumlarından sonra həyəcan təbili çalıb

Mehr xəbər agentliyi Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, Litva hakimiyyəti ölkənin hava məkanında bir neçə şübhəli şar aşkar edildikdən sonra Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanında uçuşların dayandırıldığını açıqlayıb.
Bu arada Polşa Silahlı Qüvvələri də ölkənin hava təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün bir neçə qırıcı təyyarənin göndərildiyini açıqlayıb.
Bu hərəkət Rusiyanın NATO-nun proksi qüvvəsi olan Ukraynaya yeni raket hücumlarından sonra atılıb.
