Üsamə Həmdan: Əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı danışıqlara hazırıq - Qəzza rəhbərliyi fələstinlilərin əlində olmalıdır

4 oktyabr 2025 - 17:45
Xəbər kodu: 1734800
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Üsamə Həmdan: HƏMAS əsir mübadiləsi əməliyyatı ilə bağlı danışıqlara girməyə hazırdır, lakin...

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: HƏMAS hərəkatının liderlərindən olan Üsamə Həmdan hərəkatın əsir mübadiləsi ilə bağlı danışıqlara girməyə hazır olduğunu bildirib, lakin Qəzza işlərinin idarə edilməsinin yalnız Fələstin tərəflərinin əlində olmasının lazım olduğunu və bu sahədə hər hansı xarici qüvvənin idarə olunmasının qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb.

İRNA-nın məlumatına gösrə, Üsamə Həmdan Əl-Ərəbi kanalına müsahibəsində deyib: HƏMAS əsir mübadiləsi əməliyyatı ilə bağlı danışıqlara girməyə hazırdır, lakin bu proses sahədəki reallıqlar və mövcud humanitar şərait nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.

