Mançester hadisəsi Starmer hökumətinin faşist İsr@il əleyhinə etirazları yatırtmaq üçün yeni bəhanəsidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ölümlə nəticələnən Mançester hadisəsi İngiltərədə repressiya ab-havasını gücləndirmək üçün yeni bəhanə yaradıb və London rəsmiləri anti-İsr@il etirazlarını ləğv etmək və F@ləstinin tərəfdarlarına damğa vurmaqla si@nist rejimi tənqid edənlərə qarşı yeni təzyiqlərə başlayıblar.
London polisi rəsmi bəyanat yayaraq, şənbə günü (4 oktyabr 2025-ci il) Londonun mərkəzindəki Trafalqar meydanında keçirilməsi planlaşdırılan Fl@stin tərəfdarı mitinqinin təşkilatçılarından aksiyanı ləğv etməyi və ya təxirə salmağı xahiş edib.
Polis bu tələbin səbəbi kimi Mançesterdəki terror hadisəsindən sonra "y@hudi icmalarını qorumaq üçün qüvvələrin təcili cəmləşdirilməsi zərurətini" göstərib.
Sizin rəyiniz