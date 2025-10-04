  1. Ana səhifə
Mançester hadisəsi Starmer hökumətinin faşist İsr@il əleyhinə etirazları yatırtmaq üçün yeni bəhanəsidir

4 oktyabr 2025 - 17:54
Xəbər kodu: 1734809
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
London rəsmiləri anti-İsr@il etirazlarını ləğv etmək və Fələstinin tərəfdarlarına damğa vurmaqla sionist rejimi tənqid edənlərə qarşı yeni təzyiqlərə başlayıblar.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ölümlə nəticələnən Mançester hadisəsi İngiltərədə repressiya ab-havasını gücləndirmək üçün yeni bəhanə yaradıb və London rəsmiləri anti-İsr@il etirazlarını ləğv etmək və F@ləstinin tərəfdarlarına damğa vurmaqla si@nist rejimi tənqid edənlərə qarşı yeni təzyiqlərə başlayıblar.

London polisi rəsmi bəyanat yayaraq, şənbə günü (4 oktyabr 2025-ci il) Londonun mərkəzindəki Trafalqar meydanında keçirilməsi planlaşdırılan Fl@stin tərəfdarı mitinqinin təşkilatçılarından aksiyanı ləğv etməyi və ya təxirə salmağı xahiş edib.

Polis bu tələbin səbəbi kimi Mançesterdəki terror hadisəsindən sonra "y@hudi icmalarını qorumaq üçün qüvvələrin təcili cəmləşdirilməsi zərurətini" göstərib.

