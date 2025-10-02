  1. Ana səhifə
  2. Azeri latin
  3. Məcmə Xəbərləri

Foto Reportaj | Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasında Ayətullah Ramazaninin çıxışı ilə "İdarə Etikası" Sessiyası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 1 oktyabr 2025-ci il, çərşənbə günü səhər saatlarında Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Rza Ramezaninin çıxışı və Assambleyanın rəhbərləri və əməkdaşlarının iştirakı ilə “İnzibati etika” məclisi iclas zalında keçirildi.

2 oktyabr 2025 - 13:32
Xəbər kodu: 1734085
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Məhəmməd Əxlaqi

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha