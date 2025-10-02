Foto Reportaj | Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasında Ayətullah Ramazaninin çıxışı ilə "İdarə Etikası" Sessiyası
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 1 oktyabr 2025-ci il, çərşənbə günü səhər saatlarında Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Rza Ramezaninin çıxışı və Assambleyanın rəhbərləri və əməkdaşlarının iştirakı ilə “İnzibati etika” məclisi iclas zalında keçirildi.
