Politoloq: Qolani terrorçu rejimi bir neçə aya devriləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məulumə agentliyinin verdiyi xəbərə görə, beynəlxalq hüquq eksperti və siyasi analitik Əvs Nizar vurğulayıb ki, terrorçu Qolani rejimi Amerika sionistlərinin Suriyanı parçalamaq layihəsinin nəticəsidir və bu rejimin mövcudluğu siyasi üfüqlərin məhv olması deməkdir.
O, əlavə edib: "Suriyadakı təcavüz və cinayətlər görünməmiş səviyyəyə çatıb və bu, Colani rejiminin hakimiyyəti altında baş verir. Biz Suriyanın çoxlu sayda bölgəsinin Colani rejiminin hakimiyyətindən uzaq və muxtar şəkildə idarə olunmasının şahidi oluruq".
Nizar vurğulayıb: Suriyada milli müxalif qrupların Qolani rejiminə qarşı fəaliyyətləri güclənib və onlar bu rejimi devirməyə doğru irəliləyirlər.
O, daha sonra vurğulayaraq bildirib: “Qolaninin fəaliyyəti İŞİD və Əl-Qaidə ilə başlayıb və Suriya xalqının iradəsi ilə deyil, ABŞ və sionist rejimin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlib. Bu rejim uzun sürməyəcək və son nəticədə gələn ilin əvvəlinə qədər davam edəcək.”
