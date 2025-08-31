Pezeşkianın Çinə səfəri ilə yeni Tehran-Pekin münasibətləri - Şanxay Sammitində birtərəfliliyə qarşı mübarizə

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslami Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü prezidentin Çinə səfərini iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yeni Tehran-Pekin münasibətlərinin yeni başlanğıcı kimi qiymətləndirib və deyib: Şanxay Sammitində iştirak etməklə yanaşı, Pezeşkianın bu səfərdə hədəfləri iki ölkə arasında 25 illik əməkdaşlıq sazişinin icrasını sürətləndirmək və Avropa Üçlüyünün tətik mexanizmini işə salmaq səylərini nəzərdən keçirmək olacaq.
İran prezidenti Məsud Pezeşkian 30-dan çox ölkənin iştirakı ilə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Şanxay Plus sammitində iştirak etmək və çıxış etmək üçün bu bazar günü səhər (31 avqust) Çinə yola düşüb.
Pezeşkianın bu mühüm səfərində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi, Çin sədri Si Cinpinlə görüş və bəzi ölkələrin rəhbərləri ilə mühüm görüşlər nəzərdə tutulur.
İran İslam Respublikasının 14-cü dövlət prezidenti Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammitində iştirak edir və bu, Pezeşkianın prezidentliyi başlayandan bəri Çinə ilk səfəridir.
İslami Şura Məclisinin üzvü və Assambleyanın Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Əlaəddin Bürucirdi İRNA-nın siyasi müxbiri ilə müsahibədə Məsud Pezeşkianın Şanxay və Şanxay Plus sammitlərində iştirak etmək üçün Çinə səfəri ilə bağlı deyib: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı iqtisadi, enerji, ticarət, təhlükəsizlik-müdafiə və tranzit sahələrində geniş imkanlara malikdir və bu, İran İslam Respublikasının 2023-cü ildə təşkilata üzv olmasından sonra üzv ölkələrlə əlaqələrin inkişafına mühüm və dərin təsirlər göstərmişdir.
Sizin rəyiniz