ABŞ Fələstin rəsmilərinin BMT Baş Assambleyasında iştirakı üçün viza verməyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com-un verdiyi xəbərə görə, Tramp Administrasiyası qarşıdan gələn BMT Baş Assambleyası ərəfəsində Fələstin Azadlıq Təşkilatı (FAT) və Fələstin Muxtariyyətinin (PA) üzvlərinə viza verməkdən imtina edəcəyini və mövcud vizaları rədd edəcəyini elan edib.
Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata əsasən, hər iki təşkilatın öhdəliklərini yerinə yetirməməsi və sülh perspektivlərini sarsıtması səbəbindən onların məsuliyyətə cəlb edilməsi ABŞ-nin milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun hesab olunur.
Qeyd olunur ki, onları sülhün tərəfdaşı kimi qəbul etmək üçün Fələstin Muxtariyyəti və Fələstin Təhlükəsizlik Təşkilatı terrorizmi, o cümlədən, 7 oktyabr hücumunu açıq şəkildə pisləməlidir.
Bəyanatda vurğulanır ki, Fələstin Muxtariyyəti beynəlxalq hüquq kampaniyalarına müraciətləri və Fələstin dövlətinin birtərəfli tanınmasına yönələn səyləri dayandırmalıdır. Çünki bu addımlar danışıqlardan yayınmaq cəhdi kimi dəyərləndirilir və nəticə etibarilə HƏMAS-ın girovları azad etməməsinə, həmçinin Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarının pozulmasına gətirib çıxarır.
Məlumatda qeyd edilir ki, Fələstinin BMT-dəki missiyasına BMT Baş Qərargah Sazişinə uyğun şəkildə güzəştlər tətbiq olunacaq.
“Hər iki təşkilat öz öhdəliklərini yerinə yetirərsə və İsrail ilə konstruktiv, dinc yanaşı yaşama yoluna qayıtmaq üçün konkret addımlar atarsa, ABŞ qanunlarına uyğun olaraq yenidən əlaqəyə açıq olacaq”, – deyə qeyd olunur.
Sizin rəyiniz