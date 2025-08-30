Pakistan və Ermənistan arasında ilk RƏSMİ TƏMAS

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com xəbər verir ki, ölkələrin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub.
Pakistan XİN başçısı İshaq Dar erməni həmkarı ilə “səmimi telefon söhbəti” keçirdiyini, Pakistan və Ermənistna arasında diplomatik münasibətlərin qurulması məsələsini gözdən keçirməyə dari razılaşdıqlarını bildirib.
Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan da, öz növbəsində deyib ki, ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulması məsələsini gözdən keçirmək barədə razılıq əldə olunub.
