Faşist İsrail rejimin maliyyə naziri: Qəzza sakinlərini ya güllə ilə, ya da aclıqdan öldürəcəyik!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist İsrail rejimin maliyyə naziri Bezalel Smotriç Qəzza sakinlərinin köçürülməsinə və ərazinin isə işğalı edilərək sionist rejimin ərazilərinə ilhaq edilməsinə çağırıb.
Smotriç, insanların "könüllü" mühacirət etmələri ilə Qəzzada əhali probleminin həll oluna biləcəyini iddia edərək, əlavə edib: "Gərək Qəzzəyə su, elektrik və yemək kəsilməli və sıfıra endirilməlidir. Güllələrdən ölməyən hər kəs aclıqdan öləcəkdir".
O, Qəzzə ərazilərinin faşist işğalçı İsrail rejiminə əlavə edilməsi ilə bağlı bildirib: “Biz hər həftə Qəzzanın bir hissəsini ilhaq etsək, bir aydan sonra ərazilərin çoxu İsrailə birləşdiriləcəkdir.”
