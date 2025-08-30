Tehran: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləyirik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com xəbərinə görə, İran İslam Respublikasının Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Ayətullah Xameneinin müşaviri Əli Laricani bildirib ki, Tehran Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılan sülh danışıqlarını dəstəkləyir.
Əli Laricani bu gün Ermənistanın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşündə qeyd edib ki, İranın əsas mövqeyi regionda sülh və sabitliyin təmin olunmasıdır. Onun sözlərinə görə, “İran həmişə region ölkələrinin müstəqilliyini və güclü olmasını dəstəkləyib. Bu, bölgədə təhlükəsizliyin əsas təminatıdır.”
Laricani həmçinin Tehran–İrəvan münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə inkişafını müsbət qiymətləndirib və ölkəsinin Şimal–Cənub dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığa əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb.
