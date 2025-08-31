Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi: "Böyük İsrail" planı ərəb dünyası üçün ciddi təhlükədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Casim Əl-Budəyvi qondarma "Böyük İsrail" planını "ərəb dünyasının milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid və beynəlxalq hüquqa etinasızlıq" adlandırıb.
Əl-Budəyvi bazar günü Küveytin “Əl-Qəbəs” qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri ərəb ölkələrinin suverenliyinə xələl gətirən hər hansı ekspansionist illüziyanı qətiyyətlə rədd edir və bu yanaşmaların regional sülh və sabitliyə yaratdığı təhlükə barədə xəbərdarlıq edir.
O, əlavə edib ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri "İsrailin Qəzzaya təcavüzü və işğalçı qüvvələrin mülki şəxslərə, xüsusilə də qadınlara və uşaqlara qarşı törətdiyi qırğınlarla mübarizədə Fələstin xalqının yanındadır".
Əl-Budəyvi vurğulayıb ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri “Qəzza xalqına qarşı törədilən kütləvi qətlləri, mühasirəni və davam edən aclığı qəti şəkildə rədd edir və onları müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər hesab edir”.
O, həmçinin dərhal atəşkəsə, Qəzza zolağında mühasirəni aradan qaldırmağa və yardımların bölgəyə maneəsiz çıxışını təmin etməyə çağırıb.
