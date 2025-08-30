  1. Ana səhifə
Makarondan Rusiyaya yeni TƏHDİD

30 avqust 2025 - 21:14
Makron: Vladimir Putin yaxın günlərdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüş keçirməsə, Moskva yeni sanksiyalarla üzləşəcək.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com-un məlumatına görə, Fransa prezidenti Emmanuel Makron bəyan edib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaxın günlərdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüş keçirməsə, Moskva yeni sanksiyalarla üzləşəcək.

Makron “Le Figaro” qəzetinə açıqlamasında deyib: “Əgər bu ikitərəfli görüş, hansı ki, prezident Putin prezident Trampa söz vermişdi, bazar ertəsinə qədər baş tutmasa, bu, Putinin bir daha Trampı aldatması demək olacaq.”

Fransa liderinin sözlərinə görə, belə bir vəziyyətdə həm Paris, həm də Berlin Rusiyaya qarşı əlavə təzyiqlərin tərəfdarı olacaq. Makron əlavə edib ki, Avropa ölkələri həm ilkin, həm də ikinci dərəcəli sanksiyaların tətbiqini gündəmə gətirəcək.

