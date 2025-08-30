Makarondan Rusiyaya yeni TƏHDİD

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com-un məlumatına görə, Fransa prezidenti Emmanuel Makron bəyan edib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaxın günlərdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüş keçirməsə, Moskva yeni sanksiyalarla üzləşəcək.
Makron “Le Figaro” qəzetinə açıqlamasında deyib: “Əgər bu ikitərəfli görüş, hansı ki, prezident Putin prezident Trampa söz vermişdi, bazar ertəsinə qədər baş tutmasa, bu, Putinin bir daha Trampı aldatması demək olacaq.”
Fransa liderinin sözlərinə görə, belə bir vəziyyətdə həm Paris, həm də Berlin Rusiyaya qarşı əlavə təzyiqlərin tərəfdarı olacaq. Makron əlavə edib ki, Avropa ölkələri həm ilkin, həm də ikinci dərəcəli sanksiyaların tətbiqini gündəmə gətirəcək.
