Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Azərbaycanın nüfuzlu ruhaniləri Ərbəin günü şiə qadınların həbsi ilə bağlı birgə bəyanat yayıb
Azərbaycanın nüfuzlu İslam alimləri Ərbəin günü şiə qadınların həbs edilməsi ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar.
Azərbaycanın nüfuzlu İslam alimlərinin birgə bəyanatında deyilir:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصِرُونَ]
"Və onlara (cəmiyyətlərinə və ya dini hədəflərinə) zülm olunduqda (həddi aşmadan intiqam almaq üçün) bir-birlərinə kömək edərlər".— Şura surəsi, 39
Azərbaycanın nüfuzlu İslam din xadimləri son günlərdə Azərbaycan xalqının iffətli xanımlarının qanunsuz həbslərinə münasibət bildirərək, vahid mövqelərini bəyan edirlər:
İffətli xanımların həbsi qətiyyən yolverilməzdir. Bu siyasət açıq şəkildə xalqın dini inancına və mənəvi kimliyinə qarşı düşmənçilikdir.
Azərbaycanın iffətli xanımlarının təqibi İslamın və Əhli-beytin (ə.s) hədəfə alınmasıdır. Bu, sadəcə bir neçə şəxsin məsələsi deyil, bütün Azərbaycan xalqına və İslam ümmətinə qarşı yönəlmiş bir təxribatdır.
Yezid hakimiyyətinin Peyğəmbər (s) ailəsinin xanımlarına zülm etdiyi kimi, bu gün də eyni siyasət xalqımızın qeyrətli övladlarına qarşı tətbiq olunur.
Hakimiyyətin böhtan və qorxu yaratma siyasəti rədd edilir. Xanımlara qarşı qondarma “xuliqanlıq” ittihamı əsassızdır, həqiqətdə zülm və təzyiq göstərən mövcud rejimin özüdür.
Azərbaycanın Əhli-beyt (ə.s) məktəbinə mənsub ruhaniləri bildirirlər ki:
Xalqımız bu haqsızlığa biganə qalmamalıdır.
Qadınların həbsi dərhal dayandırılmalı, saxlanılan bütün iffətli xanımlar azad olunmalıdır.
İslamın və Azərbaycan xalqının dəyərlərinə qarşı yönəlmiş düşmən siyasətə son qoyulmalıdır.
Azərbaycan İslam alimləri xəbərdarlıq edirlər ki, ölkədə Azərbaycan xalqının və İslam dininin dəyərlərinə hörmət qoyulmalıdır.
