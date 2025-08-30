Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tel-Əvivdə, Netanyahu hökumətinə qarşı ümumi qəzəbin artdığı müşahidə olunur və Qəzza zolağında müharibənin idarə olunmasına dair etiraz səsləri yüksəlir. Bəzi israillilər hətta "Həmasın səmimiyyəti bizim hökumətdən daha çoxdur" deyərək vəziyyətə olan narazılıqlarını açıq şəkildə bildirirlər. Bu açıqlamalar, mövcud vəziyyətə qarşı dərin narazılığın göstəricisidir.
İbrani dilli mətbuat, İsrail cəmiyyətindəki ümidsizlik atmosferini xəbər verir; burada, yerleşimçilər "Həmasın hökumətimizdən daha etibarlı və səmimi məlumat verdiyini" ifadə edirlər. Bu etiraz səsləri, Netanyahu ofisini geniş yalanlar yaymaqda ittiham edərək, siyasi axınlar arasında nifrəti artıran bir vəziyyətə gətirib çıxarıb.
Son olaraq, İsrail Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun apardığı sorğunun nəticələrinə görə, israillilərin 76%-ı Netanyahu hökumətinə olan etimadını itirib. Bu statistikalar, liderlik və cəmiyyət arasındakı dərin uçurumu göstərir. Əksəriyyət hesab edir ki, şəxsi siyasi maraqlar milli maraqlara və müharibənin idarə olunmasına üstünlük verib.
