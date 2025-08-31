Qalibaf Yəmənin baş nazirinin şəhadəti ilə bağlı başsağlığı verib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf bir mesajında Yəmənin baş naziri Əhməd Qalib Nasir Ər-Rəhəvi və hökumətin bir qrup nazirinin şəhadəti ilə bağlı başsağlığı verib.
İslam Şurası Məclisinin sədrinin başsağlığı məktubunun mətnində deyilir: Dost və qardaş ölkə olan Yəmənin baş naziri, şəhid Əhməd Qalib Nasir Ər-Rəhəvi və ölkənin inqilabi hökumətinin bir qrup nazirinin şəhid edilməsi ilə nəticələnən terrorçu və aqressiv hücumda sionist rejim cinayət törətməkdə öz çirkin və pis simasını bir daha ortaya qoydu.
Sionist rejimlə mücahidlərlə mübarizə aparan Yəmən mücahidlərinin genişmiqyaslı döyüşünün ən qızğın çağında baş verən bu qorxaq hərəkət bir millətə və onun qanuni və siyasi dayaqlarına qarşı insanlıq əleyhinə cinayətin simvolu və məzlum Fələstin xalqını və onun azadlıqpərəst ideallarını müdafiə etmək bəhanəsi ilə bu qatil rejimin qeyri-insani cinayətləri və qlobal təhlükəsinin daha bir açıq-aşkar sənədini qeyd edərək, ən alçaq şəkildə həyata keçirildi.
