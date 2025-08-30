Türkiyə parlamenti beynəlxalq ictimaiyyəti faşist İsrail rejiminin BMT-yə üzvlüyünün dayandırılmasına çağırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com-un verdiyi xəbərə görə, Türkiyə parlamenti beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin BMT və digər beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyünü dayandırmağa, onunla hərbi və ticarət əlaqələrini kəsməyə çağırıb.
Bu barədə Türkiyə parlamentinin Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı növbədənkənar iclasının yekunları üzrə yekdilliklə qəbul edilən qətnaməsində deyilir.
Qətnamə parlamentin sədri Numan Kurtulmuşun imzası ilə dərc edilib.
“Biz İsrail hökuməti soyqırımı siyasətindən əl çəkənə qədər onların BMT və beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyünü dayandırmağa çağırırıq. Biz həmçinin bütün milli parlamentləri İsraillə hərbi və ticarət əlaqələrini dayandırmağa və Fələstinə qarşı embarqonu ləğv etmək üçün dərhal hərəkətə keçməyə çağırırıq”, – sənəddə deyilir.
Bəyanatda İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətləri “soyqırımı cinayəti” kimi səciyyələndirilir.
“Biz beynəlxalq ictimaiyyəti İsraili Qəzzada daimi atəşkəsi qəbul etməyə, silahlı qüvvələrini bölgədən çıxarmağa və Qəzzaya humanitar yardımın maneəsiz çatdırılmasını təmin etməyə məcbur etmək üçün daha çox iş görməyə çağırırıq”, – bəyanatda deyilir.
