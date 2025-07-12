Suriyaya hakim kəsilmiş vəhhabi terrorçu Qolani (Əhməd əş-Şaraa) Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çevriliş yolu ilə Suriya Ərəb Respublikasına hakim kəsilmiş “Təhrir əl-Şam” vəhhabi terror qruplaşmasının başçısı Qolani (Colani) ləqəbli Əhməd əş-Şaraa iyulun 12-də əliyevlər sülaləsinin qanunsuz yollarla hakim kəsildiyi Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəlib.
AZƏRTAC- xəbər verir ki, hər iki rejimin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda “ali qonağın şərəfinə” (yəni sabiq terrorçu Qolani üçün) fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Terrorçu Əhməd əş-Şaraanı əliyevlər sülalə rejiminin baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və rejimin digər rəsmi şəxsləri qarşılayıblar.
