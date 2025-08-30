İmam Hüseyn (ə) Ziyarətgahında İslam incəsənətinin bənzərsiz nümunələri \ Foto Reportaj

İmam Hüseyn (ə) Ziyarətgahı bu gün də həm mənəviyyat, həm də sənət baxımından müsəlman dünyasının ən mühüm mərkəzlərindən biri olaraq möhtəşəmliyi ilə seçilir.
Kərbəla – İmam Hüseyn (ə) Ziyarətgahının divar və tavanlarını bəzəyən zəngin islami motivlər, xəttatlıq nümunələri və rəngarəng ornamentlər müqəddəs məkanın möhtəşəmliyini daha da artırır.
Paklıq və ruhaniyyətin rəmzinə çevrilən bu bədii işləmələr əsrlər boyu qorunub saxlanılan İslam incəsənətinin nadir nümunələri kimi ziyarətçilərin diqqətini cəlb edir. Ziyarətgahın hər bir guşəsində gözə çarpan incə ornamentlər və Qurani ayələrlə işlənmiş xəttatlıq əsərləri, həm dini dəyərləri, həm də memarlıq gözəlliyini bir araya gətirir.
