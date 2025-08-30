Faşist İsrail yəhudi rejimi 121 fələstinli uşağı ACLIQ-la qətlə yetirib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Az.shafaqna.com xəbər verir ki, Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi İsrailin hücumlarının dinc qurbanları ilə bağlı yenilənmiş statistikanı paylaşıb.
Belə ki, cühüd faşist ordusu son 24 saatda daha 59 nəfər günahsız qəzzalını qətlə yetirib, 189 nəfəri isə yaralayıb.
Bununla da, sionist İsrail rejimin 2023-cü ilin 7 oktyabrdan bəri qətlə yetirdiyi dinc fələstinlilərin 60 min nəfəri keçərək 63 025 nəfərə, xəsarət alanların sayı isə 159 490 nəfərə çatıb.
Bundan da başqa, irqçi yəhudi rejiminin Qəzza sektoruna qarşı tətbiq etdiyi hərtərəfli blokada – havadan, sudan və qurudan müharisə ilə səbəb olduğu aclıq da can almağa davam edir.
Son gün ərzində daha 5 fələstinli qida çatışmazlığından həyatını itirib. Ümumilikdə də, 121 nəfəri uşaqlar olmaq, 322 nəfər qəzzalı aclıqdan dünyasını dəyişib.
Həmçinin 10 minə yaxın Qəzza sakini isə itkin düşüb.
Qeyd edək ki, dinc əhali arasındakı itkilərin real sayının açıqlanan rəsmi rəqəmdən qat-qat artıq olduğu ehtimal edilir.
İsrail yəhudi faşist rejiminin qətlə yetirdiyi dinc qəzzalıların böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir.
