Tramp İranı Yenə Təhdid Etdi: İordaniya Hücumu Sürpriz Oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-ın qumarbaz və pedofil prezidenti Fox News-a verdiyi müsahibədə, İranın dünən gecə İordaniyadakı bazalarına raket hücumlarından qəzəbləndiyini bildirib və bir daha İranı yeni hücumlarla hədələyərək, "İrana sərt zərbə vuracağıq" iddiasını etdi.
İranın İordaniyadakı ABŞ bazalarına güclü və gözlənilməz hücumları ilə bağlı Tramp deyib: "İranın dünən gecəki hücumu sürpriz oldu və qüvvələrimizin İran raketlərini vurmaq üçün cəmi bir neçə dəqiqəsi var idi".
O, ABŞ-ın İordaniyadakı ABŞ qüvvələrinə hücum etdikdən sonra İrana ağır dərs verəcəyini iddia edib.
ABŞ Prezidenti həmçinin iddia etdi ki, dünən gecə ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanının İraqdakı müqavimət qüvvələrinə qarşı təcavüzkar hücumu "Bağdad hökuməti ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib".
İraqdakı müqavimət qüvvələri əsasən İraqda ABŞ işğalı və İŞİD terrorizmi ilə mübarizə aparmaq üçün yaradılıb və onlar xalq arasında populyarlıq qazanıblar və hazırda İraq silahlı qüvvələrinin rəsmi strukturunun bir hissəsidirlər. Lakin əvvəllər "İŞİD-in Amerika tərəfindən yaradıldığını" etiraf edən Donald Tramp gülünc bir açıqlama verərək, "İraqdakı İran tərəfindən dəstəklənən milislərin dünya üçün xərçəng xəstəliyi olduğunu" iddia etdi.
O, həmçinin "İranlılara qarşı (tədbir görmək) üçün əlavə xəbərdarlıqlar etməyi düşünürəm" deyə iddia etdi.
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