İmam Hüseyn (əleyhi səlam) Hərəkatının Haqq Olmasına Şəhadət - 9

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərbəin ziyarətnaməsi bu hissədə Aşura hərəkatının son üfüqünü və haqq ilə batil olan iki cəbhənin sonunu təsvir edir. Zəvvar İmam Hüseynin (əleyhi səlam) İlahi əhdə olan tam sədaqətlyinə və Allah yolunda səmimi cihad etdiyinə şəhadət verməklə, Haqq cəbhəsi üçün qələbə və ləyaqət, düşmənlər və Şəhidlər Ağasına (ə) xəyanət edənlər üçün isə məhv və əzab hökm edən İlahi vədlərə iman gətirir.
2 avqust 2026 - 19:18
Xəbər kodu: 1847934
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz