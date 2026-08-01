İmam Hüseynin (əleyhi səlam) şərəfli aqibətinə şəhadət vermək - 8

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhidlər Ağasının (əleyhi səlam) missiyasını və mübarizəsini izah etdikdən sonra, Ərbəin ziyarətnaməsi onun həyatının şərəfli sonuna diqqət yetirir və zəvvarları onun xarakterinin saflığına, İlahi əmanətdarlığına və xoşbəxt sonluğuna şəhadət verməyə çağırır. Bu parçada İmam Hüseynin (əleyhi səlam) həyatı, şəhadəti və ədalətsizliyi İlahi əhdə sədaqətin tam təzahürü və sadiq həyatın əbədi modeli kimi təqdim olunur.
1 avqust 2026 - 11:26
Xəbər kodu: 1847421
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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