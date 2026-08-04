Qəzza Sülh Şurasının fələstinlilərin məcburi köçürülməsi planı ilə bağlı İsraillə əməkdaşlığı ifşa olunub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin 11-ci televiziya kanalı (KAN) bir sənədin təfərrüatlarını yayaraq bildirib ki, Qəzza Sülh Şurası, Qəzzada atəşkəs razılaşmasının icrası ilə bağlı danışıqlar çərçivəsində fələstinli tələbələri və xəstələri qəbul etməyə hazır olan ölkələri müəyyənləşdirməyi öhdəsinə götürüb. Bu addım faktiki olaraq Qəzza sakinlərinin bir hissəsinin köçürülməsini nəzərdə tutan məcburi köçürmə planının həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır.
KAN televiziyası bildirib ki, İsrailə verilən bu öhdəlik Qəzza razılaşmasının ikinci mərhələsinin icrası ilə bağlı məsləhətləşmələr zamanı və ABŞ prezidentinin 20 maddədən ibarət planı çərçivəsində təqdim edilib.
Məlumata əsasən, İsrailə təqdim olunan sənəddə Tel-Əvivdən Qəzzadan xəstələrin xarici ölkələrə genişmiqyaslı köçürülməsi üçün şərait yaratmaqla yanaşı, fələstinli tələbələrin digər ölkələrə göndərilməsi ilə bağlı proqram hazırlaması da istənilib.
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