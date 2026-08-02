İmam Rzanın (ə) səfirlərindən ibarət karvan İraqın Numaniyyə şəhərinin Mokəblərində zəvvarlara xidmət göstərirlər - Fotoreportaj
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmame Rauf, Həzrəti Əli ibn Musa Rzanınleyhi səlam (ə) səfirlərindən ibarət karvan mübarək Rəzəvi bayrağı ilə birlikdə İraqın Vasit əyalətindəki Numaniyyə şəhərinin Mokəblərində İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin ziyarətinə piyada yürüş edən zəvvarlara xidmətçilik edirlər.
2 avqust 2026 - 20:36
Xəbər kodu: 1847944
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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