İİR Ordu Baş Komandanı: İranın pak torpağını və müstəqilliyini son nəfəsimizə qədər təcavüzkarlardan qoruyacağıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu mesajda İran İslam Respublikası Ordusunun Baş Komandanı general-mayor Əmir Hatəmi Şəhid Əmir briqada generalı Məcid Kazimini və onun üç cəsur yoldaşını əsl qəhrəmanlar hesab edib və onları şəhidsevər və qürurlu İslami İran xalqı üçün daimi nümunə adlandırıb.
Bu mesajın bir hissəsində deyilir: Şəhid Kaziminin şəhidlik statusuna nail olduğu cəsarətli əməliyyatın özü ölkənin ən təhlükəli şəraitlərindən birində Ordu Hərbi Hava Qüvvələrinin misilsiz nüfuzunun və qürurlu İslam İranına və bu diyarın nəcib xalqına sevgi ilə, ən qabaqcıl müdafiə sistemlərinə və ağır düşmən atəşinə baxmayaraq, yalnız regiondakı düşmən Amerikanın təcavüzkar bazalarına qarşı təhlükəli missiyasını yerinə yetirmək və İranın adını dünya səhnəsində yenidən qeyd etmək barədə düşünən cəsur pilotların misilsiz cəsarətinin nümunəsidir.
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