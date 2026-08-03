Foto Xəbər \ Ərbəin ziyarəti zamanı Nəcəf-Kərbəla yolunda təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün Həşdu Şəbi Qüvvələri yerləşdirilib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin-Həşdu Şəbinin 72-ci briqadası Ərbəin ziyarəti üçün təhlükəsizlik və xidmət planının bir hissəsi olaraq Nəcəf-Kərbəla yolu boyunca yerləşdirilib. Briqada rəhbərliyi görülən tədbirlərin zəvvarların hərəkətini təmin etmək və onlara uyğun mühit yaratmaq, eləcə də nəqliyyat axınının təşkilinə və ziyarət mərasimləri zamanı müqəddəs Kərbəla şəhərinə gələnlərin qorunmasına töhfə vermək məqsədi daşıdığını təsdiqləyib.
3 avqust 2026 - 08:56
Xəbər kodu: 1848064
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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