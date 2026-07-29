İran və Azərbaycan Respublikası arasında Astarada sərhəd məsələləri üzrə müzakirələr keçirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Astara sərhəd rayonunun icra başçısı Əli Dərmani görüş zamanı bildirib: İran İslam Respublikası hər zaman dost və qonşu ölkə kimi Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqının yanında olub və bu ölkə ilə münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.
O, İran və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsi məqsədilə hər iki ölkənin malik olduğu geniş əməkdaşlıq imkanlarından və potensialından səmərəli istifadə edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq əlavə edib: Əməkdaşlığın uğurlu istiqamətlərindən biri də dəmir yolu, avtomobil yolu və dəniz nəqliyyatı imkanlarından istifadə etməklə yüklərin daşınması və tranzitinin həyata keçirilməsidir.
Əli Dərmani qeyd edib: Astara (İran) – Astara (Azərbaycan Respublikası) avtomobil magistralı layihəsi və bu layihə çərçivəsində inşa edilən 1 400 metr uzunluğunda körpü ölkənin nəqliyyat sektorunda həyata keçirilən mühüm və strateji layihələr sırasındadır. Bu layihə yol hərəkətində yaranan sıxlığın azaldılması, nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi, tranzit yük avtomobillərinin sərhəddən keçidinin asanlaşdırılması və İranın ən mühüm sərhəd-keçid məntəqələrindən birində nəqliyyat imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə icra olunur.
Azərbaycan Respublikasının yüksəksəviyyəli nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, mədəniyyət nazirinin müavini, parlament nümayəndəsi və bu ölkənin İran İslam Respublikasındakı baş konsulu daxil olub.
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