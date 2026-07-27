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SEPAH sözçüsü: 15 günlük döyüşlər zamanı 11 ABŞ qırıcı təyyarəsi və helikopterini məhv etdik

27 iyul 2026 - 11:16
Xəbər kodu: 1845671
Source: IRNA
SEPAH sözçüsü: 15 günlük döyüşlər zamanı 11 ABŞ qırıcı təyyarəsi və helikopterini məhv etdik

İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) informasiya portalı SEPAH sözçüsü general Möhsinidən sitat gətirərək, 15 günlük döyüşlər ( 8 iyul – 22 iyul) ərzində ABŞ-yə məxsus 11 qırıcı təyyarə və helikopterin məhv edildiyini bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: SEPAH sözçüsü general Möhsini bildirib: 15 günlük döyüşlər ərzində (8 iyul tarixindən 22 iyul tarixinədək) İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-yə məxsus 11 qırıcı təyyarə və helikopteri onların regiondakı ABŞ bazalarında yerləşdiyi vaxt yerdə məhv edib.

O əlavə edib: İranın hücumları zamanı həmçinin 17 kəşfiyyat və əməliyyat xarakterli pilotsuz uçuş aparatı (onlardan 8-i tamamilə yeni olub), sığınacaq daxilində yerləşən bir ədəd F-15 qırıcı təyyarəsi, bir ədəd P-8 təyyarəsi, bir ədəd C-17 nəqliyyat təyyarəsi və 8 yanacaqdaşıyan təyyarə məhv edilib.

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