SEPAH sözçüsü: 15 günlük döyüşlər zamanı 11 ABŞ qırıcı təyyarəsi və helikopterini məhv etdik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: SEPAH sözçüsü general Möhsini bildirib: 15 günlük döyüşlər ərzində (8 iyul tarixindən 22 iyul tarixinədək) İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-yə məxsus 11 qırıcı təyyarə və helikopteri onların regiondakı ABŞ bazalarında yerləşdiyi vaxt yerdə məhv edib.
O əlavə edib: İranın hücumları zamanı həmçinin 17 kəşfiyyat və əməliyyat xarakterli pilotsuz uçuş aparatı (onlardan 8-i tamamilə yeni olub), sığınacaq daxilində yerləşən bir ədəd F-15 qırıcı təyyarəsi, bir ədəd P-8 təyyarəsi, bir ədəd C-17 nəqliyyat təyyarəsi və 8 yanacaqdaşıyan təyyarə məhv edilib.
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