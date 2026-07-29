Zaxarova: Ukraynanın İran gəmisinə hücumu əsl terror aktının bariz nümunəsidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Sputnik radiosuna müsahibəsində Ukraynanın Xəzər dənizində İran gəmisinə son hücumuna münasibət bildirərək deyib ki, beynəlxalq hüquq praktikasında qəbul olunmuş meyarlar baxımından bu hücum terror aktı kimi qiymətləndirilir. O vurğulayıb ki, belə əməllər dünyada dəniz quldurluğu fenomeninin yenidən dirçəlməsinin açıq təzahürüdür.
Zaxarova bundan əvvəl də Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının Xəzər dənizində İranın "Ana" adlı gəmisinə hücumu ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib: Bu cür cinayət xarakterli əməllər Ukrayna hakimiyyətinin terror fəaliyyətinin coğrafiyasını genişləndirmək istiqamətində danılmaz niyyətini nümayiş etdirir.
O qeyd edib: Kiyevin Xəzər dənizində mülki gəmilərə qarşı son hücumu Ukraynanın Xəzəryanı dövlətlərin regional təhlükəsizliyi üçün yaratdığı açıq təhdidi nümayiş etdirir.
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