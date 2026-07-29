Əraqçi Kallasla söhbətdə: Ukraynanın İran gəmisinə hücumunun qəsdən olmadığı barədə iddia qəbuledilən deyil

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi bu gün apardığı diplomatik məsləhətləşmələr çərçivəsində Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər regional və beynəlxalq sahədə baş verən son hadisələr barədə fikir mübadiləsi ediblər.
Telefon danışığı zamanı Hörmüz boğazı ilə bağlı son proseslər də müzakirə olunub və İranın xarici işlər naziri ölkəsinin regionda mövcud vəziyyətlə bağlı mövqeyini və yanaşmalarını, o cümlədən Oman Sultanlığı ilə aparılan və davam edən məsləhətləşmələri açıqlayıb.
Əraqçi, həmçinin Avropa İttifaqının Tehranda qanun pozuntusuna yol vermiş fransız əməkdaşlarla bağlı müdaxilə xarakterli bəyanatını rədd edərək bildirib: Avropa İttifaqının Fransanın Tehrandakı səfirliyində çalışan əməkdaşların törətdiyi pozuntulara dəstək verməsi 1961-ci il Diplomatik Münasibətlər haqqında Konvensiyanın müddəalarına ziddir.
Xarici işlər naziri Ukraynanın xarici işlər nazirinin onunla telefon danışığında İran gəmisinə hücumun qəsdən olmadığını vurğulamasına toxunaraq qeyd edib ki, Ukrayna prezidentinin İranın ticarət gəmisinə qarşı hücuma görə məsuliyyəti qəbul etməsi ilə bağlı açıq bəyanatlarını nəzərə alaraq, hücumun qəsdən olmadığı barədə iddia qəbuledilən deyil. Ukrayna rejimi İran vətəndaşlarının şəhid olması və yaralanması, eləcə də İranın ticarət gəmisinin zədələnməsi ilə nəticələnən bu qanunsuz və cinayətkar addımın məsuliyyətini açıq şəkildə qəbul etməlidir.
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