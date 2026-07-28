İİR XİN Spikeri: Amerikanın müharibə və sülh vaxtını təyin etməsinə heç vaxt icazə verməmişik və verməyəcəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai keçirdiyi mətbuat konfransında "bəzi medianın İran və ABŞ-nin İslamabad və Dohanın atəşkəs və danışıqlara qayıtmaq, eləcə də ABŞ-nin bölgəyə silah köçürməsinin davam etdirilməsi ilə bağlı birgə təklifinə cavab verdiyini iddia etdiyi" ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib: "Sizcə, onlar müharibəni necə idarə edirlər. İranı üç gün ərzində məhv etməli və İranı təslim olmağa məcbur etməli olan müharibə, indi beş aydan sonra özləri yaratdıqları bataqlıqda ilişib qalıblar. Bu, müharibənin idarə olunması deyil. Hərdən müharibə cinayətləri törətmək və bununla fəxr etmək sadəcə öz əlləri ilə və sionist rejimin cazibəsi ilə yaratdıqları rüsvayçılığa girməkdir və onlar bunun bədəlini ödəməlidirlər".
Bəqayi əlavə etdi: “Prinsip etibarilə, biz nə neft, nə də ABŞ-nin narahatlıqları ilə maraqlanmırıq. Bizim üçün prinsipial olan milli maraqlardır. Bir ölkənin milli maraqları ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi birtərəfli tənlik deyil; Bir çox dəyişən var və nəticə etibarilə bizim üçün həlledici olan milli təhlükəsizlik və milli maraqlardır. Bu barədə qərarların qəbul edilməsi də tamamilə şəffaf və spesifik bir prosesdə, İran İslam Respublikasındakı bütün qərar qəbuletmə orqanlarının iştirakı ilə həyata keçirilir və Xarici İşlər Nazirliyi də onlardan biridir.
O qeyd etdi: “Biz, əlbəttə ki, Amerikanın müharibə və sülh vaxtını təyin etməsinə heç vaxt icazə verməmişik və verməyəcəyik. Maraqlarımız və məsləhətlərimiz tələb etdiyi müddətcə müdafiə edəcəyik. Milli maraqları qorumaq üçün diplomatiya alətindən istifadə edə biləcəyimizi hiss etdiyimiz zaman, mütləq bundan bir vasitə kimi istifadə edəcəyik.”
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