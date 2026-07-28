Cəlali: “Ana” gəmisində heç bir hərbi yük olmayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kazım Cəlali bu açıqlamaları bazar ertəsi Moskvada keçirilən və təxminən 20 ölkədən, o cümlədən səkkiz iranlı gəncin iştirak etdiyi III Beynəlxalq Kibertəhlükəsizlik Təhsil və Mədəniyyət Proqramının açılışı çərçivəsində İRNA müxbirinin sualını cavablandırarkən deyib.
İranın Rusiyadakı səfiri qeyd edib: “Ana” gəmisi mövcuddur və onu görmək mümkündür. Bu gəminin özü ilə bağlı iddiaların, xüsusilə də yükü barədə irəli sürülən məlumatların doğru olmadığını göstərir.
O bildirib: “Təəssüf ki, bu İran gəmisinə edilən hücum nəticəsində soydaşlarımızdan biri şəhid olub. Biz onun ailəsinə başsağlığı veririk.”
Bu iranlı diplomat qeyd edib: Hadisə nəticəsində bir neçə iranlı soydaşımız da yaralanıb.
O əlavə edib: “İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Əraqçi və Lavrov arasında bazar günü başa tutan telefon danışığının əsas mövzusu da məhz bu məsələ olub. Gördüyümüz kimi, İranın xarici işlər naziri mövqeyini açıqlayıb və bildirib ki, İran İslam Respublikasının bu məsələ ilə bağlı cavab vermək hüququ tam şəkildə özündə saxlanılır.”
İranın Rusiyadakı səfiri rusiyalı jurnalistin Yəmənin Ənsarullah hərəkatının Hörmüz boğazında İran İslam Respublikasına dəstək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərə qoşulması ehtimalı ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib:
“Ölkəmizin mövqeyi ilə bağlı İran rəsmiləri bundan əvvəl açıqlamalar veriblər. O cümlədən bildirilib ki, Yəmən və Ənsarullah müstəqildir və təbii olaraq, onlar uyğun zamanda öz qərarlarını qəbul edəcəklər.”
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