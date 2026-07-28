Bəqayi: İran Ukraynanın hərəkətini qətiyyən cavabsız qoymayacaq \ Kiyev təhlükəli bir macəraya imza atıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai İRNA-nın sualına “Bu yaxınlarda Ukraynanın İran gəmisinə hücumunun şahidi olduq və nəticədə bir neçə İran vətəndaşı şəhid oldu və yaralandı. Həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanat yaymasının və Ukraynanın müvəqqəti işlər vəkilinin çağırılmasının şahidi olduq. Bu baxımdan, xarici işlər naziri Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallasla telefon danışığı apardı. Bilirik ki, Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəsi və Ukrayna prezidentinin İranın rolu ilə bağlı iddiaları məsələsində Avropa öz mövqelərində ardıcıl olub və Kiyevi addımlarında müşayiət edib. İndi isə Ukraynanın yeni iddialarını və ölkə prezidentinin Ukrayna müharibəsi ilə Hörmüz boğazındakı hadisələr arasında əlaqə yaratmaq səylərini nəzərə alsaq, Kiyevin bu yeni gərginliyə qarşı Avropanın məsuliyyəti nədir? Sizcə, Zelenskinin hərəkəti Avropanın dəstəyi və yaşıl işığı ilə nə dərəcədə həyata keçirilib?” cavab olaraq bildirib:
"Əlbəttə ki, özlərini Ukrayna rejiminin tərəfdarı və dəstəkçisi hesab edən bütün tərəflər bu məsələdə məsuliyyət daşımalıdırlar. Ümumiyyətlə, Ukrayna prezidentinin davranışı Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində dramatik və çox təhlükəli hərəkətlər edən anarxistlərin davranışlarını xatırladır ki, bunun nəticələri bütün Avropaya təsir etdi."
Bəqayi əlavə etdi: "Əmin olun ki, diqqəti cəlb etmək və beynəlxalq balanslarda o qədər də yüksək olmayan çəkinizi göstərmək üçün dramatik bir hərəkətlə sadəcə eyni səviyyədə qala bilməzsiniz. Bunun nəticələri, şübhəsiz ki, sizin üçün gözlənilməz olacaq və nəticələri cəlb etdiyiniz bütün bölgəyə təsir edəcək." Ukrayna rejimi artıq dörd ildir ki, ölkəsini güclər arasında geosiyasi münaqişə vasitəsi kimi alçaldır. Bu müddət ərzində problemi həll etməyə və ölkəni və regionu Şərqi Avropaya və müəyyən mənada bütün dünyaya tətbiq etdiyi müharibədən xilas etməyə diqqət yetirmək əvəzinə, müxtəlif ölkələri ittiham edib və başqalarını günahlandırıb.”
O əlavə etdi: “Biz əvvəldən demişik ki, Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişəyə heç bir müdaxiləmiz yoxdur. Ukraynanın bu hərəkəti həm də tamamilə qanunsuz, əsassız, BMT Nizamnaməsinə zidd və bizim tərəfimizdən cavabsız qalmayacaq təhlükəli bir macəra idi. Zelenskinin rəhbərləri onu mütləq nəzarətdə saxlamalı və bu məsələdə diqqətli olmalıdırlar, çünki Ukrayna rejiminin hərəkətləri dünyanın müxtəlif yerləri üçün nəticələrə səbəb ola bilər. Bilirik ki, Xəzəryanı ölkələr bu hərəkətdən son dərəcə narahatdır və narazıdırlar və Ukrayna rejimi bu hərəkətə görə mütləq məsuliyyət daşımalıdır”.
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