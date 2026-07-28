Səfəvilərin İranın milli kimliyində və birliyində rolu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məşhur sufi və abid Səfiyəddin Əbul-Fəth İshaq Ərdəbili hicri təqvimi ilə 650-ci ildə Ərdəbilin Kəlxoran kəndində anadan olub. Gənclik illərindən etibarən nurani təqva yoluna qədəm qoyub və fiziki saflığın və mənəvi zahidliyin bərəkətindən və bəhrələrindən faydalanıb.
Onun əcdadları Ərdəbildə əkinçiliklə məşğul idilər və gənc Səfiyəddin bu bərəkətli torpaqda böyüdü və mülayim ruhuna və mənəvi dərklər üçün tənhalığa olan istəyinə uyğun olaraq, bəzən Savalan qoynunda tənha bir guşə seçir, bəzən də Şiraz və Gilan da daxil olmaqla İranın müxtəlif yerlərinə səyahət edirdi.
Mühit Təbatabainin ifadəsinə görə, Ərdəbil olmasaydı, İran da olmazdı, çünki Sasanilərin süqutundan sonra İranın makro səviyyəsində ilk birlik Səfəvilər tərəfindən həyata keçirildi.
Mömin və dindar olan Şeyx Səfi incə təbiəti və aydın vicdanı sayəsində şeir yazmaq zövqünə malik idi və ondan şeirlər və ya sözdə Fəhləviyyət (qədim ləhcələrdə beytlər) xatırlanıb; bilik dərəcələri və müdriklik mərhələləri qazandıqdan sonra doğulduğu Ərdəbilə qayıtdı və Səfəvilər sülaləsini qurdu və onun bu siyasi, sosial və mədəni fəaliyyəti İranın taleyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi.
Səfəvilər, genişlənən siyasi gücləri və müdrikliyi ilə müxtəlif qəbilələrin və etnik qrupların birliyini o qədər gücləndirmişdilər ki, İran regional və beynəlxalq səviyyədə yeni və daha böyük əhəmiyyət kəsb etmişdi, elə bir şəkildə ki, bəzi ölkələrin İranın siyasi və regional gücünə və birliyinə olan qorxusu onları ölkəmizə qarşı paxıllığa və düşmənçiliyə salmışdı və buna bir nümunə Osmanlı sülaləsinin Səfəvilərə qarşı şübhəsi və qorxusu və Çaldaran döyüşünün baş verməsi idi.
Səfəvi sülaləsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Şeyx Səfiyəddin Ərdəbilinin evi kasıblar və zəiflər üçün təhlükəsiz bir sığınacaq idi və özü də Qurana dərin sədaqəti və pisliklərdən və günahlardan çəkinməsi sayəsində ətəyini səhv və zəlalət tozundan uzaq tutmuş və təmiz saxlamışdı. Nəhayət, hicri təqvimi ilə 735-ci ildə səksən beş yaşında bu dünyanı tərk etdi və pak cənazəsi Ərdəbildəki məbədinin və ya öz evinin bir küncündə dəfn edildi.
Səfəvilər və İranda Milli Birlik
Ali Liderin əyalətdəki nümayəndəsi və Ərdəbilin cümə imamı "Ərdəbil günü və həftəsini" qeyd etmək üçün cümə namazı xütbələrində və mərasimlərində dəfələrlə bildirib: Əhli-beyt (ə) məzhəbinin İran boyunca yayılması Ərdəbildən başlayıb, yəni Ərdəbil İranı İslam Peyğəmbərinin (s) Əhli-beytinə (ə) sədaqət kimi müstəsna bir fəzilətlə bəzəyib və nəticədə bütün iranlılar bu unikal təsvirə görə Ərdəbil əyalətinə borcludurlar.
Ayətullah Seyid Həsən Amili vurğulayıb: Mühit Təbatəbainin sözləri ilə desək, əgər Ərdəbil olmasaydı, İran da olmazdı, çünki Sasanilərin süqutundan sonra İran ölkəsinin makro səviyyəsində ilk birliyi Səfəvilər əldə edib və indi 40%-i bizə çatan nəhəng bir imperiya yaranıb və millətimizin şöhrətini göylərə qaldırıb.
Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin üzvü dedi: Səfəvilər şiəliyin birliyini və məzhəbini dirçəltmək üçün 200 il sərf etdilər və Şeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbilidən Şah İsmayılın atası Heydərə qədər bu böyük milli və dini hərəkatın başlanğıcı oldu və Ərdəbilin İranın və iranlıların izzətində müstəsna tarixi rolu var və bu rol davam etməlidir.
O bildirdi: Şəhid lider həmçinin illər əvvəl Ərdəbil əyalətinin 3400 Şəhidi Konqresinin iştirakçıları ilə görüşdə Ərdəbil əyalətinin fəziləti ilə bağlı İranın heç bir hissəsinin buna layiq olmadığını və bu gün İranımızın birliyi və bütövlüyünün, hətta sevimli İranımızın mövcudluğunun Ərdəbil bölgəsindən olan Səfəvilərin səyləri sayəsində olduğunu bildirdi, yəni indi də hamımız Səfəvi süfrəsindəyik.
"4 Mordad"-ın Şeyx Səfiyəddin Ərdəbili Günü adlandırılması
Mədəni İnqilab Ali Şurasının 825-ci sessiyasında Səfəvi sülaləsinin qurulmasının ildönümü olan "4 Mordad" (26 iyul) ölkənin rəsmi təqvimində Şeyx Səfiyəddin Ərdəbilinin Anım Günü adlandırıldı. Artıq bir neçə ildir ki, bu mühüm hadisə münasibətilə "Ərdəbilin günü və həftəsi" müxtəlif mədəni, bədii və ədəbi proqramlar həyata keçirilməklə qeyd olunur, əyalətin elit təbəqələri, elm və ədəbi dahiləri təqdim olunur və qeyd olunur.
Bu il Şeyx Səfiyəddin Ərdəbilinin Anım Günü olan "4 Mordad" münasibətilə Ərdəbil Əyalət Həftəsinin proqramları iyulun 25-dən 31-dək əyalətin müxtəlif yerlərində "Ərdəbil, şiəliyin və milli birliyin beşiyi" şüarı ilə keçiriləcək.
Unutmaq olmaz ki, Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin tarixi və dünya səviyyəli kompleksi bu əyalətdə beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçmiş ilk milli abidədir və turizm sənayesinin təşviqi və inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da turistlərin və səyyahların ən çox ziyarət etdiyi ərazini müəyyən edir.
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