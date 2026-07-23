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Şeytanın Möminlər Cəmiyyətinə Qarşı Ən Əhəmiyyətli Planı Hansıdır? Ustad Ali açıqlama verir \ Video

23 iyul 2026 - 19:00
Xəbər kodu: 1844147
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şeytanın Möminlər Cəmiyyətinə Qarşı Ən Əhəmiyyətli Planı Hansıdır? Ustad Ali açıqlama verir \ Video

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qurani-Kərim bizə məlun şeytanın təqvanın və ictimaiyyətin sağlamlığının təməlini təşkil edən əlaqələrdən olan, Allaha yaxın olan insanlarla əlaqələri kəsmək səyləri barədə məlumat verir. Burda iki əlaqə şeytanın ən böyük hədəfidir: biri ailə əlaqələri, ikincisi isə möminlərin İmam və İlahi rəhbərlə münasibətləridir; çünki bu iki münasibətin zəifləməsi imana, əxlaqa və ictimaiyyətin tərbiyyəsinə zərər verəcək zəmin yaradacaq.

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