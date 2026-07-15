İran Vaşinqton səfirinin iddialarına etiraz etdi; İrəvani: Amerika təcavüzkardır, qurban deyil!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrəvani çərşənbə axşamı yerli vaxtla BMT Baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda əlavə edib: 14 iyul 2026-cı il, çərşənbə axşamı tarixində "Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması" gündəliyi (10194-cü sessiya) çərçivəsində keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı iclasında ABŞ nümayəndəsi bir daha müzakirə olunan gündəmdən yayınaraq Təhlükəsizlik Şurasının kürsüsündən sui-istifadə edərək yalan məlumatlar yayıb və İran İslam Respublikasına qarşı bir sıra əsassız və siyasi motivli iddialar irəli sürüb.
O əlavə etdi: Eyni əsassız iddialar ABŞ nümayəndəsi tərəfindən 13 iyul 2026-cı ildə (10193 saylı iclas) Təhlükəsizlik Şurasının Yaxın Şərqdəki (Yəmən) vəziyyətlə bağlı brifinqində irəli sürülüb və bu, Təhlükəsizlik Şurası prosesindən qəsdən dezinformasiya və siyasi məqsədlər üçün sui-istifadə nümunəsini nümayiş etdirir.
İrəvani dedi: İranın müvafiq Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozaraq Yəmənə silah ötürməsi iddiası yalan və əsassızdır. Bu iddia heç bir etibarlı, təsdiqlənə bilən və ya müstəqil dəlil ilə dəstəklənmir və diqqəti ABŞ-nin özünün qanunsuz davranışından və bölgədəki sabitliyi pozan hərəkətlərindən yayındırmaq üçün başqa bir cəhddir.
O, aydınlıq gətirdi: Bu, Təhlükəsizlik Şurasını çaşdırmaq və diqqəti ABŞ-nin İran xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərdən yayındırmaq məqsədi daşıyan uydurma ittihamdır.
İran nümayəndəsi əlavə etdi: Yəməndə və daha geniş bölgədə sülhü və təhlükəsizliyi pozmaqda əsas məsuliyyət ABŞ-nin üzərinə düşür. ABŞ Yəmənə qarşı təcavüzkar hərəkətləri ilə 2022-ci ilin aprel ayında imzalanmış atəşkəs sazişinin icrasını faktiki olaraq pozub və BMT-nin dəstəyi ilə həyata keçirilən siyasi prosesi dayandırıb.
Sizin rəyiniz